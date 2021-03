Entretien de Ousmane Mamoudou Kane avec Franck Riester

Ousmane Mamoudou Kane, ministre mauritanien des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs s’entretiendra aujourd’hui avec Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité.

Les ministres évoqueront les principaux enjeux de la relation économique et commerciale entre nos deux pays, ainsi que le soutien apporté par la France pour accompagner la réponse de la Mauritanie à la crise sanitaire, notamment via l’envoi de matériel médical et des dons de l’Agence française de développement.

La Mauritanie et la France et entretiennent, pour rappel, une coopération étroite en faveur de la sécurité et de la stabilité au Sahel en accord avec les engagements communs pris dans le cadre des sommets de N’Djamena et de Nouakchott, et dans le cadre de la Coalition pour le Sahel.