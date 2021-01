Entretien téléphonique entre Boukadoum et Lavrov : vaccin Sputnik V et dossiers sahraoui et libyen évoqués

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a eu jeudi un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov, avec lequel il a examiné nombre de questions régionales d’intérêt commun.

Le chef de la diplomatie algérienne a fait savoir, sur son compte officiel Tweeter, qu’il s’est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov, avec lequel il a évoqué des questions relatives à la lutte contre la pandémie Coronavirus et la mise à disposition du vaccin russe Spoutnik V, ainsi que des questions régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et au Sahara occidental”.

Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a rappelé, dans un communiqué, que les deux ministres avaient échangé les vues autour de la situation au Sahara occidental, réaffirmant la position de principe portant règlement de ce conflit qui a tant duré, en se conformant à la règle juridique reconnue sur le plan international, a rapporté le site Russia Today.

Les deux responsables avaient également affirmé leur appui à la coordination des efforts de la communauté internationales afin de contribuer au développement du dialogue inter-libyen, avec la participation, bien entendu, des forces politiques efficaces dans ce pays, conformément à la résolution 2510 du Conseil de sécurité.

Dans le même contexte, les chefs de la diplomatie ont échangé les vues sur la coopération entre la Russie et l’Algérie pour mettre en application les conclusions du sommet Russie-Afrique tenu, rappelle-t-on, à Sotchi en octobre 2019.

entv.dz