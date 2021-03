Entretiens maroco-mauritaniens axés sur la coopération

Entretiens maroco-mauritaniens axés sur le renforcement de la coopération Sud-Sud.

Le renforcement de la coopération Sud-Sud en matière de conseils et de traitement des problématiques de développement a été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie (FMCI) et une délégation mauritanienne de haut niveau composée de conseillers ministériels et de présidents d’associations professionnelles et d’experts.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme de visite de la délégation ministérielle mauritanienne, organisée du 1er au 6 mars 2021 sous l’égide du ministère de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire national, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

A cette occasion, le président de la FMCI, Nabil Benazzouz, a déclaré à la MAP que cette réunion vise à examiner les moyens à même de renforcer la coopération Sud-Sud qui constitue, pour la Fédération, une ligne stratégique du contrat-programme signé avec le gouvernement, soulignant que le conseil et l’ingénierie interviennent de manière transversale et touchent toutes les problématiques de développement, en particulier celles liées aux pays du Sud qui nécessitent davantage d’innovation pour trouver des solutions adéquates aux besoins de chaque pays et répondant aux aspirations des citoyens.

Il a, également, fait observer que les deux parties ambitionnent de mettre sur pied une commission commune composée de représentants de la Fédération, des instances professionnelles mauritaniennes et des autorités gouvernementales de ce pays maghrébin, et ce, afin « d’élaborer une feuille de route qui nous permettrait de mettre en œuvre des plans d’action fixés par des dates et mis à jour de manière continue pour garantir son efficacité sur le terrain ». Du côté mauritanien, le chargé de mission au cabinet du Premier ministre, Kane Ibrahima, a affirmé dans une déclaration similaire que la visite de la délégation mauritanienne au Royaume se veut l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale, d’échanger les expertises dans le domaine d’organisation, de réglementation et de développement des secteurs relatifs aux bâtiments et aux travaux publics(BTP) et aux domaines afférents, notant que la réunion avec la Fédération a été axée sur les aspects liés à l’examen, au contrôle et aux expertises techniques. « Les rencontres programmées dans le cadre de la visite permettent d’élaborer une vision globale autour des expériences et des expertises accumulées par notre pays frère, le Maroc, afin d’en bénéficier en vue d’engager des réformes de ces secteurs en Mauritanie », a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur général des infrastructures de transport au ministère mauritanien de l’Equipement et des Transports, Ebaye Ould Mayive, a mis en avant l’importance de « cette visite qui offre la possibilité de partager les expériences et les expertises avec nos frères marocains et de profiter de leur expérience en matière de réglementation des établissements, des entreprises et des BTP, d’autant plus que la Mauritanie est en cours de mise à niveau de ce secteur ». « Les entrevues et les rencontres qui ont eu lieu entre la délégation et les responsables marocaines ont été fructueuses et constructives et auront un impact positif en Mauritanie », a-t-il ajouté. Créée en 1976, la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie, qui avait signé en 2018 un contrat-programme avec le gouvernement, est composée des bureaux de conseil et d’ingénierie et représente tous les acteurs œuvrant dans le domaine.

