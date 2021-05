Envoi d’une aide humanitaire d’urgence au peuple palestinien ordonnée par le Roi du Maroc.

Sur instruction du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, une aide humanitaire, constituée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, sera acheminée par des avions des Forces Armées Royales marocaines au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Cette décision du Souverain marocain, en date du 14 mai 2021, s’inscrit en droite ligne dans le cadre du soutien continu et inlassable du Maroc à la juste cause palestinienne et de sa solidarité permanente avec le peuple palestinien.

Il est à rappeler que le Royaume du Maroc avait dénoncé, dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, dont la poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.

Le Royaume du Maroc place la cause palestinienne et la question d’Al-Qods Acharif (Jérusalem Est) en tête de ses préoccupations et au même rang que sa cause nationale, reste fidèle à son attachement à la réalisation de la solution de deux Etats, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, passant par la création d’un Etat palestinien dans les frontières du 04 juin 1967, avec pour capitale Al-Qods Acharif comme capitale.

Le Maroc a toujours rejeté catégoriquement toutes les mesures affectant le statut juridique de la Mosquée Al-Aqsa et d’Al-Qods Acharif ou portant atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien et soutiendra tous les efforts de réconciliation inter-palestinienne.

Pour mémoire, le Roi Mohammed VI avait ordonné, à deux reprises, en décembre 2012 et mai 2018, le déploiement d’hôpitaux de campagne médico-chirurgicaux des Forces Armées Royales à Gaza.

On retiendra avec écœurement que, depuis le 10 mai 2021, le bilan des victimes palestiniennes des raids aériens israéliens sur Gaza s’élève à environ 200 morts, dont une quarantaine d’enfants, et plus de 1000 blessés.

L’intervention militaire israélienne sur Gaza vient de saper, une nouvelle fois, les espoirs d’une paix durable entre les parties en conflit.

Les pertes de vies humaines innocentes, de part et d’autre, sont un tribut difficile à accepter.

Il n’y a qu’à espérer que la communauté internationale, ONU en tête, prenne ses responsabilités et exhorte Israël à cesser ce véritable bain de sang.

Farid Mnebhi.