Envoi d’une importante aide alimentaire au peuple libanais sur Instructions du Roi du Maroc.

Huit avions militaires marocains, transportant près de 90 tonnes d’aides alimentaires destinées au forces armées libanaises et au peuple libanais, ont décollé le 16 avril 2021 à destination du Liban sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI du Maroc.

Ces aides se composent de produits alimentaires de base et sont la réponse à une demande formulée par la partie libanaise. Elles interviennent dans le cadre de la solidarité avec ce pays afin de lui permettre de faire face aux défis économiques et aux répercussions de la pandémie de la COVID-19.

On rappellera que le Roi du Maroc avait donné, le 06 août 2020, ses Instructions pour l’envoi d’une aide médicale et humanitaire d’urgence au Liban et le déploiement d’un hôpital de campagne à Beyrouth, après les explosions du 04 août 2020 qui ont fait plus de 175 morts et 6000 blessés.

L’aide était composée de médicaments de première urgence, de produits alimentaires, de tentes et couvertures pour l’hébergement des sinistrés et matériels médical de prévention contre la COVID-19.

Quant à l’hôpital militaire de campagne, il est composé de plus de 150 personnes, dont 45 médecins de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), ainsi que des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien.

Pour ce qui est des aides alimentaires, issues des 430 tonnes tonnes de dons envoyés par le Maroc au Liban, elles avaient été distribuées le 14 août 2020 au profit de nombreuses familles touchées par cette terrible explosion du port de Beyrouth.

Ces déflagrations avaient suscité au Maroc une vague de solidarité sur les réseaux sociaux, tandis que le Roi Mohammed VI du Maroc avait un présenté un message de condoléances et de compassion au Président libanais Michel Aoun.

Ainsi, suite à ces nouvelles aides décrétées par le Roi Mohammed VI du Maroc, les distributions de colis alimentaire apporteront sans nul doute un peu de répit au familles libanaises en raison de l’inflation galopante et de la hausse de pauvreté et ce, en ce mois Sacré de Ramadan.

Ces aides humanitaires envoyées sur Hautes Instructions du Roi du Maroc reflètent la profondeur des relations historiques unissant les deux pays et les deux peuples ; des relations profondes, enracinées et ancestrales.

Farid Mnebhi.