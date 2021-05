Equipe nationale : La Mauritanie, le Mali et la Tunisie au menu des Verts

La Fédération algérienne de football (FAF) a arrêté le programme des Verts pour la fenêtre du mois de juin (du 3 au 11). Trois rencontres amicales seront au menu des coéquipiers de Riyad Mahrez, toute face à des équipes africaines. Un programme en somme intéressant.



C’est acté. En plus de la Mauritanie avec qui l’Algérie en découdra le 3 juin prochain en amical au stade Mustapha Tchaker de Blida, la Fédération algérienne de football vient d’ajouter deux autres joutes amicales au programme des Verts pour cette fenêtre qui s’étale du 3 au 11 juin.

En effet, les Verts joueront un total de trois rencontres amicales en l’espace huit jours. Ce programme pour le moins alléchant vient meubler le report des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde -2022.

Ainsi, après la Mauritanie, l’équipe nationale accueillera trois jours plus tard, soit le 6 juin les Aigles du Mali pour un match amical à Tchaker qui s’annonce alléchant. La dernière confrontation entre les deux sélections remonte au 16 juin 2019 au cours d’un amical qui avait vu les verts l’emporter sur le score de trois buts à deux.

Cinq jours plus tard, les coéquipiers de Riyad Mahrez se rendront à Radès (Tunisie) pour y affronter les Aigle de Carthage. Là aussi, les deux sélections maghrébine ne se sont plus croisées ni en amical ni en compétition officielle depuis le 26 mars 2019 (Victoire de l’Algérie 1-0).

En somme, l’EN aura menu alléchant le mois de juin. Une bonne répétition générale avant d’entamer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce sera aussi une occasion pour Djamel Belmadi et ses protégés de rallonger encore leur série d’invincibilité actuellement établie à 24 matches.

Amar B.

elmoudjahid