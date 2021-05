Equipe Nationale : La Mauritanie veut naturaliser Pape Ibnou Ba

Quelques kilomètres séparent la Mauritanie du Sénégal. La distance va t-elle être parcourue par Pape Ibnou Ba ?

En effet, dans des propos relayés par 13football, l’attaquant des Chamois Niortais, Pape Ibnou Ba (28 ans), a confirmé que des discussions étaient engagées avec lui pour qu’il rejoigne la sélection nationale de la Mauritanie, qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Mais, Sénégalais jusqu’à la fin de sa vie …

« Le coach (Corentin Martins, ndrl) m’a même appelé mais moi je me considère comme Sénégalais jusqu’à la fin de ma vie. Il me veut et insiste mais je préfère rester focus sur la fin de saison en club », a révélé l’ancien joueur de la La Linguère de Saint-Louis et du Stade de Mbour.

Vaincra t-il la tentation mauritanienne ? En tout cas, l’attaquant aux 14 buts en Ligue 2 cette saison, pas déçu de n’avoir pas été appelé par Aliou Cissé lors de la dernière trêve internationale, croit toujours en ses chances de vêtir le maillot de l’équipe A du Sénégal durant les échéances futures.

« J’y crois toujours (être appelé en équipe nationale du Sénégal, ndrl) même si j’ai aujourd’hui 28 ans. Il y a la Coupe d’Afrique au Cameroun en 2022 et les éliminatoires de la Coupe du Monde à venir donc tout est possible », insiste l’ancien attaquant des Lions A’.

wiwsport.com via mauriweb