Espace du G5 Sahel, tout ce qu’il faut retenir.

Les Chefs d’État membres du G5 Sahel et le Président de la République française se sont réunis le 13 janvier 2020 à Pau en France en vue d’examiner la situation dans l’espace G5 Sahel.

Ouverture du Sommet de Nouakchot

A l’invitation du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président en exercice du G5 Sahel, les Chefs d’État des pays membres du G5 Sahel et le Président de la République française se sont réunis le 30 juin 2020 à Nouakchott, en vue de faire le point sur la mise en œuvre de la feuille de route adoptée lors du Sommet de Pau (France), tenu le 13 janvier 2020, et d’évaluer la situation au Sahel en présence du président du gouvernement espagnol, du président de la Commission de l’Union africaine et de la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie et avec la participation du président du Conseil européen, de la chancelière allemande, du président du Conseil italien et du Secrétaire général des Nations unies.

« Les progrès réalisés, bien que significatifs et porteurs d’espoirs, restent cependant insuffisants eu égard à l’ampleur des défis à relever. » Mohamed Cheikh Ghazouani- Discours d’ouverture du Sommet de Nouakchott, 30 juin 2020.

La séance d’ouverture du sommet de Nouakchott sur le suivi de la feuille de route du Sommet de Pau a été marquée par le discours du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans lequel il a rappelé les quatre piliers de la Coalition pour le Sahel.

Discours du Président de la république Mohamed Cheikh El Ghazouani au Sommet du G5 SAHEL – Nouakchott du 30 juin 2020





Interview exclusive à l’AMI

Concernant l’aide au développement, le Président de la RépubliLe Président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani a accordé une interview exclusive à la veille du Sommet de Nouakchott, à l’Agence Mauritanienne d’Information. Le Président de la République a indiqué que la présidence en exercice mauritanienne du G5 Sahel a adopté, dès le départ, une stratégie à la fois réaliste et ambitieuse.

Il a rappelé que le Sommet de Pau (France), tenu en janvier 2020, a permis de mettre en place un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel visant à apporter une nouvelle dynamique et une impulsion à l’action du G5 Sahel afin d’accélérer son opérationnalisation dans les domaines du développement et de la sécurité.que, président en exercice du G5 Sahel, a relevé les efforts de l’Alliance Sahel pour la mobilisation des fonds en faveur du Programme d’Investissements Prioritaires (PIP).

Conférence de presse conjointe

Le sommet de Nouakchott a été suivi d’une conférence de presse conjointe du Président de la République, Monsieur Mohamed Cheikkh El Ghazouani, son homologue français, Monsieur Emmanuel Macron et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez.

Intervenant en premier, sur une question portant sur l’effacement de la dette, le Président de la République a précisé que la question de la dette extérieure des pays pauvres doit s’imposer comme problématique majeure dans l’Agenda de la diplomatie internationale. Le G5, a–t-il précisé a, lors de la session extraordinaire de la visioconférence des Chefs d’Etat du 27 avril dernier, plaidé pour l’annulation de la dette des pays les plus pauvres dans de différents forums internationaux.

S’agissant du moratoire décidé par le G20 au profit des pays africains, le Président de la République a indiqué qu’il « constitue une avancée qui doit être saluée et nous la saluons. Mais, nous pensons aussi qu’elle est insuffisante pour résoudre les problèmes liés à l’endettement excessif fortement accentué par les conséquences socio- économiques de la pandémie du Covid-19 ».

Au sujet de la problématique de la dette, le Président a considéré que c’est un problème qui se pose aujourd’hui de façon plus aigüe suite à la nouvelle situation induite par la pandémie et ses effets. « Le service de la dette est devenu, pour nos pays, insupportable et il absorbe une part non négligeable de nos budgets nationaux. Les organisations régionales et internationales ainsi que les différents créanciers, de notre point de vue, doivent trouver la formule et la bonne pour converger leurs initiatives et leurs efforts pour la tenue d’un sommet international consacré à la dette ».

