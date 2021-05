Le président de l’Ordre National des Avocats (ONA), également le président du collectif de défense de la partie civile dans le bras judiciaire opposant l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et l’Etat mauritanien, en l’occurrence le très réputé et expérimenté Me Brahim Ould Ebetty, a livré ses impressions à l’Agence Al Wiam d’information, sur la récente sortie médiatique de l’ancien président.

La conférence de presse en question n’a pas abordé le dossier judiciaire entre les mains de la justice, contrairement aux promesses tenues précédemment par l’ancien président dans son interview accordée au magazine Jeune Afrique, a-t-il fait remarquer.

Ould Abdel Aziz continue de refuser d’interagir avec la justice, a-t-il ajouté, soulignant l’absence totale du bain médiatique des problèmes fondamentaux sur lesquels s’articule le dossier judiciaire.

Le Bâtonnier s’est réjoui également de la présence inédite dans le pays d’un climat de liberté permettant à un accusé dans une affaire de cette envergure, d’animer des conférences de presse et de s’exprimer en toute liberté, sans évoquer les affaires dans lesquelles il est poursuivi.

On peut qualifier ceci de mise de l’homme dans ses pleins droits sans la moindre restriction, au point de s’adresser aux journalistes et de tenir des sorties médiatiques ; c’est qui réellement très important en soi, a-t-il précisé.

Evoquant l’article 93 auquel l’ancien président reste fermement attaché pour se murer dans le silence total devant les acteurs judiciaires et sécuritaires, Me Ebetty a dit : C’est aspect est dépassé.

L’entretien avec le Bâtonnier, qui sera diffusé ultérieurement, a porté aussi sur l’obligation pour l’ancien président de justifier son empire financier et sa richesse colossale ainsi que sur les délais légaux pour juger les inculpés dans le cadre du dossier de corruption de la décennie.

https://alwiam.info/ar/16453

Source: Alwiam