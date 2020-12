Explosion d’un pétrolier au large des côtes de l’Arabie saoudite reconnue comme une attaque terroriste.

L’explosion et l’incendie d’un pétrolier au large des côtes de l’Arabie saoudite ont été causés par l’attaque d’un bateau miné, et l’incident lui-même a été reconnu comme une attaque terroriste. Cela a été annoncé par un représentant du ministère de l’Énergie du pays, a rapporté l’agence de presse officielle saoudienne.

Au moment de l’attaque, un navire appartenant à la compagnie singapourienne Hafnia était ancré dans un terminal de carburant du port de Djeddah. L’attaque a provoqué un incendie qui a été éteint avec succès par les services de secours. Personne n’a été blessé à la suite de l’incident. L’incendie n’a pas non plus endommagé les infrastructures du port, les approvisionnements en pétrole se sont poursuivis au même volume.

Le ministère de l’Énergie de l’Arabie saoudite a déclaré que l’attaque contre le pétrolier était une attaque non seulement contre le royaume lui-même, mais également contre la sécurité et la stabilité des approvisionnements énergétiques dans le monde et l’économie mondiale dans son ensemble. Le ministère a également souligné que de tels incidents pourraient entraîner des catastrophes écologiques majeures à la suite d’un déversement d’hydrocarbures.

Fin novembre, un pétrolier grec a explosé au large des côtes saoudiennes. L’explosion s’est produite près de la frontière du royaume avec le Yémen dans la mer Rouge. Selon des sources, le navire a été «attaqué». La compagnie britannique a suggéré que le pétrolier avait été détruit par une mine.