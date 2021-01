Faire fuiter des conversations privées : n’est-ce pas les armes des voyous.

Faire fuiter dans les réseaux sociaux des conversations privées, puisque nous nous réclamons tous musulmans dans ce pays la Mauritanie, ne semble pas être la bonne manière indiquée pour un musulman, en réalité cela montre à quel point la « voyoutererie » a sevi dans notre pays particulièrement cette dernière décennie.



Ces derniers jours, la nouvelle stratégie qui semble inspirer le milieu de la corruption et mafieux et très probablement les alliés de notre putschiste multirécidiviste, l’homme qui « n’échoue jamais » est l’utilisation des conversations privées pour discréditer, faire pression ou faire du chantage éventuellement

Le but semble être clair, après moi c’est la déluge.

Les échéances judiciaires cruciales et probablement fatidiques pour l’ex président o Abdel Aziz s’approchant, il faut chercher à brouiller les pistes ou au moins détourner l’actualité vers les « autres » et tous les moyens sont bons.

Tout semble indiquer que cette nouvelle stratégie est vaine, et que les prochaines heures ou les prochains jours pourraient cette fois-ci , ouvrir à notre ex-président innechouable le chemin vers l’échec inéluctable.

Qu’Allah protège notre pays des velléités malsaines.



Baba Maréga