Communiqué de presse

La fondation SAHEL pour la défense des droits de l’homme a appris que les autorités judiciaires de Selibaby arrêté hier Bandaouda Aly Sidibé, alias Samba Aly Sidibé.

Qui a porté plainte, il y’a trois mois, devant le procureur de la République concernant les pratiques d’esclavage dont lui et sa famille sont victimes dans le village d’Agoueinite!

Le procureur de la République avait envoyé le requérant au centre administratif de Wompou pour faire ses déclarations à la gendarmerie, mais dès qu’il avait évoqué la question de l’esclavage , les gendarmes lui avaient crié qu’il mentait et que l’esclavage n’existe plus. Puis ils ont mis fin à l’enquête.

Il y’ a deux jours , alors que la victime insistait pour que sa plainte soit levée, il fut inculpé de fraude présumée. Suite à cette inculpation le procureur de la république n’a pas hésité à le jeter directement en prison.

A la fondation SAHEL, nous déplorons la poursuite des pratiques esclavagistes dans la plupart des villages de Seilbaby et avec la complicité manifeste des autorités judiciaires et administratives.

1. – Nous appelons à une enquête immédiate sur le cas de M. Bandaouda Aly Sidibé et exigeons des sanctions à l’encontre des complices ou les subordonnés parmi les gendarmerie et les policiers qui ont refusé de traiter sa plainte conformément à l’article 18 de la loi n ° 031/2015, relative à l’esclavage.

2. Nous demandons la libération immédiate de Bandaouda Aly Sidibé et l’indemnisation de ses pertes matérielles et morales, ainsi que le traitement de sa plainte en vertu de la même loi .

3. Nous appelons les organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme à se solidariser avec nous contre la persistance des pratiques esclavagistes en Mauritanie en général ,et au Guidimagha en particulier ,qu’entretiennent les autorités du régime actuel!

Nouakchott le 18/07/2019

Commission des droits de l’homme