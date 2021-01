Foot: Hakimi et Ziyech impressionnent Adel Taarabt

Interrogé sur la sélection nationale, Adel Taarabt ne tarit pas d’éloges sur deux éléments en particulier: Achraf Hakimi et Hakim Ziyech.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Adel Taarabt évoque Achraf Hakimi et Hakim Ziyech, porte-drapeaux de cette nouvelle génération des Lions de l’Atlas.

«Nous avons des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs. Un des jeunes les plus en vue, c’est Achraf Hakimi, qui fait partie des meilleurs latéraux du monde. Ziyech aussi. Il a certes besoin d’un temps d’adaptation, mais je suis sûr qu’il sera super pour Chelsea. Et il y en a d’autres qui arrivent», a expliqué le milieu de terrain.

Le joueur du Benfica Lisbonne rappelle qu’ils ont la CAN Cameroun 2021 en ligne de mir et souhaitent se qualifier à la Coupe du Monde Qatar 2022.

Après quatre journées disputées, le Maroc est leader du groupe E des éliminatoires de la CAN avec 10 points (3 victoires et 1 nul) devant la Mauritanie (5 pts), le Burundi (4 pts) et la Centrafrique (3 pts).

le360.ma