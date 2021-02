Le Président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino est arrivé hier en Mauritanie première étape de sa tournée en Afrique.

Au cours de sa tournée le Président de la FIFA rencontrera plusieurs associations membres de la FIFA, des chefs d’États, ainsi que le président de l’Union africaine, Félix Tshisekedi.

Le Président Infantino qui a été accueilli à Nouakchott par le président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) Ahmed Yahya s’est rendu avec lui au Stade Municipal de Nouadhibou pour l’inaugurer officiellement.

Le site, qui dispose d’un terrain en gazon artificiel financé avec l’aide du programme Forward de la FIFA.

« Nous avons assisté à un spectacle de qualité dans un stade moderne et bien équipé. C’est un très bon exemple de la façon dont les financements de la FIFA peuvent contribuer au développement du football à travers le monde et notamment en Afrique », a déclaré le Président de la FIFA suite à l’événement, auquel assistait également Taleb Ould Sid´Ahmed, le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports.

« La FIFA est très fière de l’utilisation qui a été faite du programme Forward de la FIFA au nouveau Stade Municipal de Nouadhibou, qui constitue un cadre idéal pour la Coupe d’Afrique des Nations U-20 de la CAF. J’ai félicité la FFRIM et son président Ahmed Yahya, ainsi que la CAF, pour avoir réussi à organiser ce tournoi dans les conditions sanitaires actuelles. Cette compétition est une magnifique vitrine pour les meilleurs espoirs du football africain. Personnellement, j’ai hâte de savoir qui soulèvera le trophée ! »

La Coupe d’Afrique des Nations U-20 de la CAF qui a débuté le 14 février dernier doit s’achever le 6 mars. La compétition se déroule au Stade Municipal de Nouadhibou, au Stade Cheikh Boidiya et au Stade Olympique de Nouakchott.

magazine24