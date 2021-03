Fortes pluies orageuses et fortes rafales de vent mardi et mercredi

De fortes pluies localement orageuses et de fortes rafales de vent sont attendues mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

De fortes pluies localement orageuses (20 à 30 mm) sont prévues mardi de 15h00 à 22h00 dans les provinces d’Errachidia, Figuig, Midelt, Ouarzazate, Tinguir et Zagora, tandis qu’elles sont attendues du mardi à 15h00 au mercredi à 6h00 dans les provinces de Berkane, Nador et Oujda-Angad, a précisé mardi la DGM dans une alerte météorologique de niveau orange. De même, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) toucheront mardi les provinces d’Assa-Zag, Boujdour, Es-Semara, Guelmim, Laâyoune, Oued Ed-Dahab, Sidi Ifni, Tan Tan, Tarfaya et Zagora, fait savoir la même source.

Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes (60 à 75 km/h) persisteront mercredi sur les provinces d’Aousserd, Boujdour, Errachidia, Essaouira, Figuig, Laâyoune, Midelt, Oued Ed-Dahab et Tarfaya, précise la DGM, ajoutant que des chasse-sables fréquentes sont prévues mardi et mercredi sur l’intérieur des provinces sud.

Quelques chutes de neige (5 à 15 cm) intéresseront du mardi à 15h00 au mercredi à 06h00 les reliefs du Haut et du Moyen Atlas à partir de 1.700 m, selon la Direction.

menara