G5 Sahel : un soldat tchadien tué dans l’explosion d’une mine au Mali

Quatre autres soldats ont été blessés.

Nadia Chahed/ 16.04.2021/ Burkina Faso

AA / Ouagadougou / Dramane Traoré

Un soldat tchadien de l’unité du 8è bataillon de la Force Conjointe du G5 Sahel a été tué et quatre autres blessés jeudi, au passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé dans les environs de Boulikessi, localité située au nord du Mali dans la zone dite des « trois frontières » entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a-t-on appris vendredi, d’un communiqué du G5 Sahel.

Le commandement de la Force Conjointe G5 Sahel, a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, aux Forces Armées Tchadiennes et aux compagnons d’armes du défunt et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, indique la même source.

Un autre communiqué publié jeudi, par la Force sous régionale indique qu’une cinquantaine de terroristes ont été arrêtés par ses hommes lors d’opérations menées au Burkina Faso et au Mali depuis le début du mois d’avril.

Dimanche 11 avril 2021, le 8ème bataillon de la Force Conjointe G5 Sahel (FC-G5S) a réussi à démanteler un camp d’entrainement de terroristes aux environs de la localité de Torela à quelques kilomètres de la frontière nord du Burkina Faso et capturé 33 terroristes.

Face aux défis sécuritaires qui freinent leur développement, cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad ont créé en 2014 un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale, dénommé G5 Sahel.

Ils ont mis en place en 2017 une Force Conjointe régionale qui a pour mission de lutter contre les terroristes dans les régions frontalières communes en étroite coordination avec toutes les forces nationales et la force Barkhane.

Cette force, composée d’unités provenant du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, est mandatée pour pouvoir intervenir au-delà des frontières de ces pays dans le cadre d’une règlementation paraphée par les cinq Chefs d’Etat du G5 Sahel.