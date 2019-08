Le ministre de la santé, Nedhirou Hamed a effectué samedi 17 août courant, une visite d’information et de prise de contact à l’hôpital de l’ Amitié à Arafat.

Une visite de haute portée qui traduit à bien des égards le sens élevé du devoir national chez le ministre de la santé, qui s’est rendu en cette journée non ouvrable, dans une bonne partie des structures sanitaires de la capitale Nouakchott, donnant ainsi clairement les allures de prise de contact en vue de préparer surement sa politique de réforme et de modernisation pour un service de qualité.

Le ministre s’est enquis des travaux de réhabilitation et d l’extension au niveau de l’hôpital ainsi que des patients, avant de tenir une réunion avec l’administration, en présence du personnel, toute axée sur le sérieux, le professionnalisme, l’intégrité et l’abnégation pour assurer un service digne de ce nom

La visite du ministre a laissé partout, chez la Direction, le personnel et les patients ainsi que leurs accompagnateurs, des impressions de satisfaction et de profonde reconnaissance pour son approche ministérielle laquelle tente de relativiser les enjeux d’une conduite rigoureuse de son secteur notamment dans l’assainissement, les médicaments, la formation, la motivation du personnel, la prise en charge et les modes d’organisation des hôpitaux.

Dr Nedhirou Hamed : ministre de la santé

Rien qu’à parcourir les diplômes du tout nouveau ministre de la santé Dr Nedhirou Hamed, on se rend très compte, que le secteur de la santé a enfin trouvé l’homme qu’il hissera et l’alignera à ses pairs.

Diplômé en planification sanitaire et Economie de la santé ISED, Dr Nedhirou détient également un diplôme de spécialiste en médecine tropicale et en soins de santé primaires.

La riche expérience est aussi un atout de plus pour le nouveau patron de la santé pour relever le défi pour lequel il a été choisi par le Président mauritanien Ould Ghazouani et son Premier ministre Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya.

En effet, titulaire d’un Doctorat d’Etat en médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le ministre a activement participé dans de nombreux séminaires et stages de formation sur les dépenses publiques dans les secteurs sociaux, sur les dispositifs de financements de la santé et sur la couverture du risque (IBM) Washington et IBM Abidjan.

Il a suivi par ailleurs des cours d’épidémiologie appliquée pour cadres supérieurs de santé, OMS/Bamako etc.

Les très nombreux postes occupés aussi au cours de sa carrière montrent qu’il détient un diagnostic généralisé de la chaine sanitaire, au point d’être bien placé pour lui administrer les bonnes prescriptions sans risque de se tromper.

C’est d’autant que Nedhirou Hamed, qui a travaillé en 1989 en sa qualité de médecin traitant à Hôpital régional du Trarza a commencé a escaladé les marches du secteur jusqu’à ce jour où il a été nommé ministre.

Au passage, il a travaillé en tant que directeur de l’Hôpital régional du Trarza, de Conseiller pays ONUSIDA au niveau de la Mauritanie, de Directeur de la protection sanitaire, de coordinateur des programmes de santé (SR, PEV, PNLS, PNTL, PNLP, Nutrition, PCIME, etc.), de Directeur de la Planification, de la coopération et des statistiques au MSAS, de Consultant indépendant, directeur du Bureau d’études BAC-Santé-Mauritanie et de Conseiller du Premier Ministre en charge des questions sociales ¬dont la lutte contre le VIH/SIDA.

Bonne chance au ministre

Ahmed Ould Bettar