Guelmim:Une caravane pour aider les familles face aux effets du froid

Guelmim: Une caravane de solidarité pour aider les familles rurales face aux effets du froid.

Quelque 120 familles en milieu rural de la province de Guelmim ont bénéficié des services d’une caravane de solidarité supervisée par la Coordination régionale de l’Entraide nationale de Guelmim-Oued Noun, en vue de faire face aux effets de la vague de froid.

Des matelas, couvertures, vêtements et denrées alimentaires ont été distribués aux ménages résidant dans plusieurs douras relevant des communes d’Asrir, Taghjijt, Tagant et Ifrane Atlas Saghir.

La Coordination régionale de l’Entraide nationale a également livré des vêtements et des couvertures au profit de la prison locale de Bouizekarne (35 km de Guelmim), afin de les distribuer aux détenus de cet établissement.

Il a été également procédé à la remise de matériel de désinfection et d’hygiène aux Maisons de l’étudiant et de l’étudiante dans la commune d’Adai en vue de contribuer à la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus. Il s’agit du fruit d’un partenariat entre le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, l’Entraide nationale, l’UNICEF et l’USAID.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional de l’Entraide nationale, Taleb Boya Aba Hazem, a indiqué que l’organisation de cette caravane de solidarité s’inscrit dans le cadre des initiatives lancées chaque année en coordination avec les associations de la société civile du monde rural.

Il a ajouté que ce genre d’action sociale vise à à alléger les souffrances de certaines familles touchées par la vague de froid sévère, notant que cette initiative couvre plusieurs zones éloignées et montagneuses de la province de Guelmim.

mapecology