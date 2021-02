Hausse des prix à cause de la mauvaise gestion du port de Nouakchott !

Le PANPA ou port de l’amitié de Nouakchott reste incontestablement le premier port commercial dans la région d’Afrique subsaharienne à mettre fin au monopole du port de Dakar, qui était l’unique point d’évacuation du commerce extérieur de la Mauritanie ! Tout port est une porte d’entrée de marchandises, d’où le rôle primordial des installations portuaires dans l’économie du territoire !

Ainsi, toute anomalie au niveau du déchargement des produits à bord entraîne forcément le déséquilibre classique entre l’offre et la demande et donc, l’augmentation des prix ! Le port de Nouakchott a toujours fonctionné tant bien que mal, mais depuis la nomination politique du juriste Ould Raiss à la tête de cette institution, cela va de mal en pis ! Même la coopération chinoise chargée de l’extension actuelle a maintes fois exprimé sa désapprobation de la mauvaise gestion de l’appontement de ce joyau de la coopération sino-mauritanienne ! Rien ne justifie la nomination de Ould Raiss à la direction générale du PANPA, un poste stratégique, poumon de notre économie nationale ! On a vu ce qui s’est passé à la BCM, quand Ould Riass était gouverneur, avec les scandales de la BACIM-BANK et la paralysie de tout le système d’échange sur fonds de dévaluation ! C’était l’ère de la dépréciation de l’ouguiya et du déficit commercial … C’est ce qui se passe actuellement au port de Nouakchott, mais sur un plan plus sensible à savoir l’augmentation des prix à cause des retards injustifiés des déchargements des bateaux, qui durant ce mois de janvier 2021, sont revenus vers leurs ports d’origine après des attentes interminables en rade ! Revenons encore une fois aux preuves : durant les derniers mois de l’année 2020, les bureaux des douanes du port ont enregistré une baisse sans précédant de leurs recettes parce que les bateaux MERSK et CMA qui sont arrivés conformément à leurs programmes, sont finalement rentrés sans décharger aucun conteneur ! Pourquoi ? On vous dira c’est la mouvement de la mer … Eh bien, c’est faux dans la majorité des cas : c’est surtout parce que les entreprises importatrices de cyanure ou de cailloux qui n’ont aucun effet sur la stabilité des prix, ont corrompu toute l’administration portuaire de Ould Raiss , pour faire accoster leurs bateaux en priorité ! Cet argument bien vérifiable, suffit à lui seul pour rendre l’actuel directeur du port de Nouakchott, responsable de la hausse actuelle des prix ! Voici ce que l’on obtient en général après la nomination d’un nullard paresseux, aux commandes d’un géant économique comme le PANPA ! Dés que les dockers ont compris la faible personnalité de ce faux Rais, ils ont multiplié les exigences pour contribuer au blocage et à la crise ! Ne cherchons pas ailleurs : c’est à cause de toutes ces tracasseries au port qui s’ajoutent aujourd’hui à l’augmentation vertigineuse du fret, qui passe de 400 à 7000 dollars/TC, que les prix augmentent en Mauritanie ! Pour gérer le port de Nouakchott, il faut impérativement une autorité militaire compétente pour maintenir les règles de priorité des bateaux au quai et surtout mettre aux pas ces dockers , damnés de la mer hors la loi qui font la loi … (Question pour Ould Raiss le champion : les trois bateaux suivants arrivent en rade au PANPA, lequel est prioritaire à l’accostage ? – Le premier transportant du poison cyanure en TC (MAERS) – Le deuxième est chargé de Keleylé périssable pour Khoumsannes (SOGECO) – Le troisième est plein de lait et tomates (SMPN).

