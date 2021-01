Hausse des prix des produits de première nécessité ! il sont où les défenseurs des droits de consommateurs ?

Depuis quelques semaines, le prix de quelques produits de première nécessité ont connu une hausse dans les marchés de la capitale et dans les régions et villages . C’est le cas en particulier du riz et de l’huile alimentaire, des pattes ,des légumes, de la viande, mais ce ne sont pas les seuls produits affectés par cette hausse, d’autres comme la farine et le sucre ,le thé sont également concernés.

Les véritables causes de ces augmentations ne sont pas connues avec certitude. Cependant, selon les détaillants, les augmentations sont déjà affichées auprès des grossistes qui ont font ce qu’ils veulent ! Pour ces derniers, c’est au niveau de l’importation même de ces produits que proviennent les hausses paraît t’il En tout cas, ce sont toujours les consommateurs qui doivent, au final, supporter les conséquences néfastes de ces augmentations. Devant toujours se plier aux prix affichés sur le marché, la plupart des ménages n’ont d’autres choix que de changer ses habitudes alimentaires pour faire face aux nouveaux tarifs. Les importateurs et les commerçants, de leur coté, ne veulent tout simplement rien savoir et se contente d’aligner leurs prix en fonction de leurs humeurs !

Les populations Mauritanienne en général et les couches les plus pauvres en particulier attendent avec impatience une meilleure stabilité des prix des denrées de première nécessités.

L’Etat, et le ministère du commerce doit prendre des mesures mais avec une réelle volonté de surveiller c’est hausse des prix . Chacun attend donc à ce que les défenseurs des droits des consommateurs réagissent s’ils existent vraiment ? pour apporter de l’aide aux consommateurs. D’ailleurs, ce n’est pas uniquement en cas de hausse du prix que leur intervention est nécessaire. La hausse du prix de premières nécessités est également ce qui affecte directement le budget des ménages de nos populations très touchés par cette hausse des prix l’état doit agir rapidement pour réguler tout ça !!!

Deme Aziz