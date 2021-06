Hichem Mechichi appelle les politiques à s’unir pour sauver le pays

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a lancé, vendredi, un appel aux acteurs de la vie publique. Et ce pour assumer leur responsabilité afin de sauver le pays.

Dans une déclaration de presse, en marge de sa participation à la cérémonie de remise du don américain sous forme de véhicules 4X4 au profit des unités nationales de recherche dans les affaires de terrorisme,

à la caserne de la Garde nationale d’El Aouina, Hichem Mechichi a déclaré que « si le système s’effondre, il ne se redressera plus jamais ».

Il a affirmé qu’aucun différend ne l’oppose ni « à des partis politiques », ni « à des partis de l’opposition ou autres », soulignant qu’il « mène un combat contre la pauvreté et la pandémie » et oeuvre pour « l’amélioration de la situation sécuritaire et financière du pays ».

« La Tunisie fait face à des défis sécuritaires et économiques considérables ». A-t-il dit, soulignant la situation « très grave » des finances publiques.

Mechichi a appelé la classe politique à s’unir pour lutter contre tout danger qui menacerait le pays.

S’agissant des dernières augmentations des prix de certains produits de base et dans les secteurs vitaux, Mechichi a expliqué que la responsabilité exige de prendre de telles mesures « même si celles-ci ne sont pas populaires ».

Ces augmentations, a-t-il dit, ont été programmées depuis 2018. « Mais n’ont pas été appliquées pour des raisons électorales car les responsables de l’époque étaient concernés par les élections ».

L’Economiste Maghrébin Avec TAP