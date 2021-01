Immigration illégale en Europe : les Marocains en deuxième position

En 2020, les migrations illégales en Europe ont connu une baisse de 13 %, un niveau atteint pour la première fois depuis 2013.

Sur près de 124 000 personnes ayant immigré illégalement au sein de l’Union européenne (UE) en 2020, les Marocains sont en deuxième position, juste devancés par les Syriens, et suivis des Tunisiens, puis des Algériens, fait part le site SchengenVisaInfo, citant l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex).

Ce faible nombre de migrants illégaux au cours de l’année dernière s’explique par les dispositions de restrictions imposées par les États membres dans le but de lutter contre la pandémie du coronavirus.

Ainsi, « la route migratoire de la Méditerranée orientale a connu la plus forte baisse du nombre d’arrivées, qui a chuté de trois quarts à environ 20 000. Le nombre de passages illégaux des frontières dans la région de la Méditerranée occidentale a diminué de 29% pour s’établir à environ 17 000 », indique Frontex.

Toutefois, le nombre de traversées illégales des frontières repérées sur la route migratoire ouest-africaine a été multiplié par huit comparativement à 2019, entraînant ainsi, plus de 22 600 cas repérés en 2020, en provenance de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie. Un nombre jamais atteint depuis 2009. En ce qui concerne les migrations irrégulières en Méditerranée centrale, le nombre a presque triplé, atteignant ainsi plus de 35 600 migrants. En raison de ce nombre, la Méditerranée centrale représente la route migratoire la plus active vers l’Europe surtout avec des migrants en provenance de Libye, a souligné la même source.

Il faut noter qu’en 2020, sur dix migrants, environ un était une femme, alors qu’en 2019, les femmes représentaient une personne sur quatre. Dans le même temps, sur dix migrants, un était mineur en 2020, alors qu’ils étaient 23% du nombre des migrants illégaux en 2019.

https://www.bladi.net/immigration-illegale-europe-marocains,78481.html