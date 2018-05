Les résultats de la campagne de réimplantions du parti UPR dans le département de M’Bagne de la région de Brakna au sud-ouest de la Mauritanie viennent de tomber. Et selon nos informations, M. Bâ Bocar Soulé, alias Satigui, membre du conseil national de l’UPR a largement battu ses deux adversaires, le député Bellou Bâ et l’ancien commissaire Amadou Tidjane Niang.

Au terme d’un mois d’empoignades, la tendance de Bocar Soulé n’ pas fait dans la dentelle. Elle a raflé 116 unités de base contre 46 pour le député, et 5 pour l’ancien commissaire. Certains scores sont même sans appel. Les protagonistes s’étaient tous donné rendez-vous hier soir à M’Bagne pour le retrait des PV ayant sanctionné les élections des unités de base, lesquels PV serviront à l’élection des quatre sous sections et de la section. Selon l’un des cadres joints sur place par téléphone, la réimplantation a permis de clarifier, une fois encore, les rapports de forces au niveau du département; confirmant, si besoin en est la mainmise de Satigui et de son groupe. Et d’indiquer que le député n’a gagné que dans le seul bureau de chez lui à Niabina et à Winding, commune de M’Bagne.

Entré dans l’arène politique locale et élu député en 2013 Bellou a juré d’envoyer Bocar Soulé à la retraite et de prendre le leadership du département. Un pari très loin d’être gagné.