Importantes manoeuvres algériennes à la frontière marocaine

L’armée algérienne a procédé à d’importantes manoeuvres aéro-terrestres à Tindouf (sud), province frontalière du Sahara occidental et du Maroc, selon des images de la télévision publique algérienne diffusées lundi soir.

Cet exercice, baptisé Al-Hazm 2021 (« Résolution » 2021) s’est déroulé dimanche et lundi sous la supervision du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général Saïd Chanegriha.

Ces exercices « s’inscrivent dans le cadre de l’évaluation de la première phase du programme de préparation au combat au titre de l’année 2020-2021 », selon un communiqué du ministère de la Défense. Ils ont « pour objectif de développer l’expérience au combat », a déclaré le général Chanegriha dans un discours.

Evoquant l’instabilité régionale, le chef d’état-major a souligné que l’Algérie « mérite que son armée soit constamment à la hauteur des enjeux auxquels elle fait face aujourd’hui, et qu’elle demeure éternellement libre, souveraine et tenace face aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui ». Alliée des indépendantistes sahraouis, Alger a vivement dénoncé des « manoeuvres étrangères » visant à la déstabiliser et pointé du doigt Israël, après la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie d’une normalisation des relations de Rabat avec l’Etat hébreu.