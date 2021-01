​

par Lopinion avec MAP le Lundi 25 Janvier 2021

Une Plateforme des jeunes a été inaugurée lundi matin à Laâyoune, en vue de renforcer l’employabilité des jeunes et leur accompagnement pour la création de projets.

La création de cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la troisième phase de l’INDH 2019-2023, notamment le programme portant sur « L’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes », visant l’amélioration de la situation économique et sociale des populations défavorisées, surtout les jeunes, par l’accompagnement à l’emploi, à l’entreprenariat ainsi qu’à l’appui aux projets s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire

Cette structure, dotée d’un budget annuel de 3,58 millions de dhs, est le fruit d’un partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), l’Agence du Sud, le conseil provincial de Laâyoune, l’association du Sud pour le développement et l’association marocaine du développement humain et de l’insertion économique.

La plateforme est dotée des espaces de travail en commun offrant aux jeunes l’accès à l’information et au réseautage des opportunités en matière d’employabilité ainsi que le soutien à l’entreprenariat.

Il s’agit de quatre espaces, à savoir un espace d’accueil et d’écoute pour accueillir les jeunes et satisfaire leurs demandes concernant l’emploi et les mécanismes de création des entreprises, un espace d’orientation des jeunes pour trouver les meilleures opportunités et réaliser leurs projets professionnels (ANAPEC, OFPPT et secteur privé) et un espace d’accompagnement pour l’amélioration de l’employabilité et l’accompagnement des jeunes pour accéder à l’emploi salarié par le renfoncement de leurs capacités, l’accès à l’emploi et le renforcement de l’entreprenariat et de l’économie sociale et solidaire.

La plateforme met aussi à la disposition des associations un espace leur permettant de développer leurs compétences pour la conception de leurs projets à travers des ateliers et forums.

La cérémonie d’inauguration de cette plateforme a été présidée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le président de la commune de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid et le président du conseil provincial de Laâyoune, Mouloud Alouat.