INITIATIVE DE RESURGENCE DU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE EN MAURITANIE

(IRA MAURITANIE)

Communiqué de condoléances

Nous venons d’apprendre ce dimanche 28 juillet 2019 le décès à Kaédi de monsieur Alioune dit Baba Wassala Diagana , le père du grand combattant pour les droits humains, notre frère et ami Samba Diagana, militant de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA – Mauritanie).

A cette douloureuse perte IRA – Mauritanie adresse ses condoléances les plus attristées à l’ensemble de la population de Kaédi et particulièrement sa famille éplorée.

Innali Lahi wa Inna Ileyhi Rajioune

Nouakchott le 28/07/2019

La commission de communication