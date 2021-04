Ismaël Cheikh Ahmed remet un message au Président du Conseil libyen

Ismaël Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a remis samedi, à Tripoli, un message de Son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani à son frère, Son Excellence Mohamed Manfi, Président du Conseil présidentiel de l’État frère de Libye.

Au cours de l’entrevue, le ministre des Affaires étrangères a exprimé l’appui et le soutien de la République islamique de Mauritanie aux frères de l’État de Libye et sa satisfaction par rapport à l’accord politique conclu à Genève.

Ismaël Cheikh Ahmed a affirmé que sa visite en Libye en ce moment précis, traduit la volonté du Président de la République d’encourager et de soutenir le nouveau Conseil présidentiel et le Gouvernement d’unité nationale.

Et de contribuer, a ajouté le ministre, à la réalisation des aspirations du peuple libyen en matière de sécurité, de stabilité et de développement, tout en préservant son unité nationale, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire de toute ingérence étrangère afin que la Libye puisse jouer son rôle central au niveau régional, dans le monde arabe et au plan international.

Dans sa réponse, le Président du Conseil présidentiel libyen a exprimé ses remerciements et sa gratitude à Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et à la République islamique de Mauritanie pour cette visite et le geste qu’elle traduit au cours de cette étape importante et décisive, disant sa volonté de développer et de renforcer les relations bilatérales et de promouvoir la coordination et la concertation sur la scène régionale et internationale, que ce soit à travers l’Union du Maghreb arabe, la Ligue des États arabes ou l’Union africaine.

La réunion s’est déroulée en présence de la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Najla Al Manqouch, et de M. Itawaloumrou Mohamed Lemine, chargé d’affaires à l’ambassade de Mauritanie à Tripoli.