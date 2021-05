Israël-Gaza: rencontre Macron-Sissi pour soutenir la médiation égyptienne, annonce l’Elysée.

Conflit israélo-palestinien: une médiation incluant l’Egypte, la Jordanie et l’Allemagne est en cours. Emmanuel Macron reçoit ce lundi 17 mai le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi pour un entretien.

Emmanuel Macron recevra le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi aujourd’hui ce lundi à 13H00, pour un entretien bilatéral afin de « soutenir la médiation égyptienne en cours » dans le conflit israélo-palestinien, en marge d’une conférence internationale d’aide au Soudan, a indiqué l’Elysée à l’AFP.

« L’objectif de la France est de faire cesser la spirale de la violence, soutenir la médiation de l’Egypte en cours et appeler à la retenue » au Proche-Orient, a indiqué l’Elysée.

“On ne sait pas quand on va mourir, quand on va vivre”. En larmes au milieu des ruines causées par les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, cette Palestinienne de 10 ans livre un témoignage bouleversant. pic.twitter.com/ZOJqPqV3Fd — AJ+ français (@ajplusfrancais) May 17, 2021

Une médiation est en cours qui inclut l’Egypte, la Jordanie ainsi que l’Allemagne, avec le soutien de la France, a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur RTL.

Mercredi 12 mai, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait déjà indiqué devant le Sénat que la France soutenait une médiation égyptienne.

« Il y a une offensive diplomatique ces derniers jours, qui va se poursuivre dans les prochaines heures. Nous soutenons l’idée d’une médiation égyptienne parce que les Égyptiens comme les Jordaniens parlent à tout le monde dans la région », a indiqué Gabriel Attal.

Rencontre Macron-Sissi

« Le président égyptien sera à Paris aujourd’hui, donc il échangera sur ce sujet avec le président de la République », a-t-il dit. « Nos objectifs sont d’abord le cessez-le-feu le plus rapidement possible et ensuite la capacité à trouver une solution de stabilisation durable pour la région. C’est à cela qu’on va travailler notamment avec les Égyptiens, les Jordaniens, les Allemands ».

Vendredi, Emmanuel Macron a appelé au « retour à la paix » au Proche-Orient, soulignant lors d’un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le « droit à se défendre » d’Israël tout en disant « sa préoccupation au sujet des populations civiles à Gaza ».

Discussion entre Macron et Mahmoud Abbas

Jeudi, il s’était entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas et avait « fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d’autres groupes terroristes » tout en lui présentant « ses condoléances » pour les « nombreuses pertes de civils palestiniens résultant des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël ».

Médiations

L’Egypte, qui a signé un traité de paix avec Israël et qui partage sa frontière avec Gaza, fait régulièrement office de médiateur dans les conflits entre Israël et les Palestiniens.

Selon des sources diplomatiques, l’ONU a amorcé dès lundi, avec l’aide du Qatar et de l’Egypte, une médiation pour obtenir une désescalade.

Challenges avec AFP