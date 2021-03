Journée internationale de la Francophonie 2021: ‘’femmes francophones ,femmes résilientes’’

La Journée internationale de la Francophonie est célébrée chaque année le 20 mars dans les pays francophones mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue.

Cette année, cette journée s’inscrit sous le thème « Femmes francophones, Femmes résilientes », en hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la Francophonie, qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette crise sanitaire que traverse de plein fouet le monde entier.

En Mauritanie, le ministre de la culture et de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Lemrabott Ould Bennahi a présidé, aujourd’hui samedi à Nouakchott la cérémonie du lancement des activités commémoratives de cette journée.

Le ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, M. Lemrabott Ould Bennahi a, à l’occasion, affirmé que la Mauritanie n’a cessé de développer, à travers son attachement à son identité, à la préservation de sa diversité culturelle une politique d’ouverture mais aussi à travers les efforts et les actions menés par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour le maintien de la paix et le rapprochement entre les peuples.

M. Lemrabott Ould Bennahi a souligné l’importance du rôle que jouent les femmes dans un contexte particulier marqué par la pandémie Corvid-19, qui a touché le monde entier en tant que travailleuses de première ligne.

Il a ajouté que selon une étude de l’ONU, dans 30 pays africains, 80 pourcent des femmes propriétaires de petites et moyennes entreprises avaient dû fermer temporairement ou définitivement en raison de restriction sanitaire. C’est dans ce cadre que les autorités mauritaniennes ont entamé la mise en œuvre d’un plan de riposte pour faire face à l’impact de la COVID-19 sur l’économie.

Le président de l’association mauritanienne pour la francophonie a souligné quant à lui dans son importante allocution, l’importance de présence du ministre de la culture, de la Artisanat et des Relations avec le parlement lequel est un signe d’une réelle volonté vers l’ouverture sur tous les acteurs culturels du pays.

Il a articulé que le français est la première langue étrangère de notre pays, la deuxième langue de notre système éducatif et la première langue d’ouverture sur notre sous – région.

L’ambassadeur de France en Mauritanie, SE Robert Moulié a précisé que l’organisation Internationale de la francophonie a pour mission de promouvoir la langue française mais également la diversité culturelle et linguistique, la paix et les droits de l’homme.

Au programme de la Journée internationale de la Francophonie :

-Discours de Mr Ahmed Hamza, Président de l’Association mauritanienne pour la Francophonie(AMF)

– Discours de SE l’Ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Moulié

– Discours ministre de la culture et de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Lemrabott Ould Bennahi

– Hommage rendu par l’AMF à feu Mohamed Said Ould Homody, diplomate de renom et homme de culture

– feue Mme Aissata Kane, première femme mauritanienne ministre, militante féministe

– feu Mohamed Mahmoud Ould Abdellahi, Professeur de Français et ancien directeur du CREL

Distribution des prix aux partenaires de l’AMF

Conférence-débat sur « le rôle des médias francophones dans le rapprochement des peuples »