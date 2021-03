Journée internationale de l’eau célébrée en Mauritanie

Journée internationale de l’eau est célébrée en Mauritanie. A cette occasion, le ministère de l’hydraulique et de l’Assainissement revient sur les efforts entrepris par les autorités, pour favoriser l’accès universel à l’eau potable.

« Valoriser l’eau », c’est le thème de l’édition 2021 de la journée internationale de l’eau. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire générale du ministère, Mady Ould Taleb, a indiqué qu’en dépit des avancées notables, l’approvisionnement en eau potable et la problématique de la rationalisation de l’eau, continuent de se poser avec acuité.

Pour y remédier, le gouvernement met en œuvre une série de plans afin de diversifier et préserver les sources hydriques. Dans ce sens, souligne le secrétaire général, des moyens ont été mobilisées et pour renforcer les infrastructures. Ces moyens permettront de construire des barrages, d’acheminer les eaux de surface et souterraines dans les quatre coins du pays. Toujours dans le cadre des plans exécutés par le ministère, il a été souligné que le gouvernement a introduit des technologies modernes de purification et de dessalement de l’eau.

Parallèlement aux investissements, poursuit le secrétaire général du ministère, les dispositifs techniques chargés de la gestion des ressources hydriques, ont été réformés, aussi bien en milieu rural, qu’urbain. Il espère que cela se répercutera positivement sur les services liés à l’eau, dans les meilleurs délais.

Avant de finir son propos, Mady Ould Taleba invité les populations à accompagner les actions des autorités, à travers la rationalisation de l’eau. Il a enfin indiqué que le ministère met tout en œuvre, afin de réduire l’interruption de l’approvisionnement en eau.

La journée internationale de l’eau, a été instituée le 22 mars 1993 par les Nations Unies. Elle a pour but d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau douce et œuvrer en faveur de la gestion durable de cette ressource vitale.