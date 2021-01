Kadiata Malick Diallo lance un appel à l’opposition mauritanienne.

Kadiata Malick Diallo, la parlementaire de l’Union des forces de progrès ( UFP) a appelé dans une publication sur sa page Facebook,l’opposition mauritanienne à se “ressaisir et se restructurer afin de jouer pleinement son rôle et accompagner les citoyens dans leurs luttes légitimes”.

Elle s’est insurgée contre l’ absence de mesures fortes et rassurantes susceptibles d’apporter des changements dans le mode de gouvernance

et de trouver des solutions acceptables aux questions lancinantes du pays (unité nationale notamment).

Kadiata Malick Diallo a également critiqué l’augmentation des prix des denrées de première nécessité comme le riz, l’huile,le sucre et le poulet etc;

Elle a indiqué également que la situation épidémiologique de COVID-19 reste toujours inquiétante avec les risques de saturation des centres hospitaliers.

La répression de toute manifestation de citoyens qui posent des revendications justes, fustige-t-elle.

Selon elle, il s’agit-là de facteurs suffisants pour que l’opposition soutienne et accompagne les citoyens dans leurs luttes légitimes pour la survie et leurs droits fondamentaux.

