Mauritanie: Kadiata Malick “les mauritaniens vivent dans une grande illusion”.

La député Kadiata Malick Diallo, a déclaré que plus d’un an et demi après l’arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Ghazouani, les Mauritaniens vivent dans “une grande illusion”, considérant que le gouvernement n’a pas réussi à réaliser les changements promus.



Selon sahara media, la député, qui s’exprimait lors d’une session parlementaire pour discuter du programme du gouvernement et des résultats de ses travaux au cours de l’année écoulée, a déclaré s’adressant au Premier ministre Mohamed Ould Bilal: «Vous avez montré une entière satisfaction du résultat de vos travaux, mais malheureusement le peuple mauritanien a un sentiment complètement opposé”.

Kadiata a ajouté qu’après les élections présidentielles qui ont amené Ould Ghazouani au pouvoir, “les Mauritaniens avaient le sentiment d’un réel changement, malgré la forte protestation contre les résultats des élections, l’opposition a finalement accepté l’armistice et déposé les armes. “

S’adressant au gouvernement, Malick Diallo a expliqué: “Nous savons que le président Mohamed Ould Ghazouani a hérité une situation troublante, avec une unité nationale décousue par des politiques de discrimination développées avec une grande conscience et soigneusement mises en œuvre.”

Par Moustapha Sidiya – 29/01/2021

Senalioune