Kais Saied évoque l’histoire commune qu’ont la Tunisie et la Mauritanie

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, vendredi, au palais de Carthage, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’étranger, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, qui lui a transmis un message écrit du président de la Mauritanie, Mohamed Ould el Ghazouani.

La rencontre a porté sur les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ainsi que les moyens de les diversifier, dans l’intérêt commun des deux peuples frères, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l'Etat a, à cette occasion, évoqué "l'histoire commune qu'ont la Tunisie et la Mauritanie, soulignant la nécessité d'instaurer une nouvelle étape dans les relations bilatérales, avec une nouvelle vision permettant de réaliser les aspirations et les objectifs communs des peuples tunisien et mauritanien".

Il a chargé le chef de la diplomatie mauritanienne de transmettre ses salutations au président mauritanien Mohamed Ould el Ghazouani, tout en réitérant "la détermination à renforcer la coordination et la concertation et à se soutenir mutuellement dans les instances régionales et internationales".

Pour sa part, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude envers la Tunisie et son peuple, pour le soutien continu apporté à son pays depuis l’indépendance et la contribution à la formation des cadres mauritaniens dans les universités tunisiennes.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer davantage les “excellentes” relations unissant les deux pays.

