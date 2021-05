La Banque Mauritanienne pour le Commerce International se lance dans le digital avec Masrvi

La Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI) s’allie avec TagPay pour déployer sa banque digitale Masrvi afin d’offrir des services financiers digitalisés et à valeur ajoutée à ses clients. Cette banque mobile a pour objectif de répondre à des besoins de bancarisation, d’accessibilité, de sécurité, de disponibilité et de proximité pour la population mauritanienne.

Grâce à TagPay, Masrvi a été lancé fin Avril pour permettre à la BMCI de fournir à ses clients des produits et services bancaires sécurisés, simples, rapides, faciles d’accès et adaptés à leurs besoins. La solution TagPay permet une proximité que ne peut pas offrir le modèle de la banque classique.

Certes, Masrvi favorisera l’inclusion et l’intégration financière en Mauritanie

Les banques traditionnelles peinent à conquérir un grand nombre de segments de clients qui considèrent qu’elles sont trop rigides, lentes et difficiles d’accès.

Moulay Abbas, Président de la BMCI déclare : « En nous appuyant sur le Core Banking System de nouvelle génération de TagPay et sur l’expertise projet de ses équipes, nous avons pu lancer notre banque digitale Masrvi dans un temps record avec, dès le premier mois de lancement, un réseau de 52 agences, plus de 200 commerces partenaires et les principaux facturiers du pays. Grâce à la solidité démontrée, l’agilité et le time-to-market court de cette solution, nous allons pouvoir rapidement toucher un grand nombre de la population, et renforcer l’offre produit Masrvi pour arriver à très court terme à une offre complète de produits bancaires et financiers ».

Commentant le succès du lancement de Masrvi, Yves Eonnet, CEO de TagPay, déclare : « En utilisant le Core Banking System de nouvelle génération de TagPay, la solution Masrvi s’appuie sur une plateforme technologique innovante et intuitive offrant une gamme complète de fonctions bancaires. Grâce à son architecture ouverte, sa flexibilité et sa scalabilité, la solution permettra de déployer ou redéployer les fonctionnalités que souhaitent commercialiser la banque digitale. Certes, Masrvi favorisera l’inclusion et l’intégration financière en Mauritanie ».

Toute personne disposant d’un téléphone mobile, quel que soit son opérateur de téléphonie, peut télécharger l’application Masrvi (sur l’App Store et Google Play), ouvrir directement son compte bancaire digital et réaliser plusieurs types de transactions : le retrait et le dépôt d’argent, le transfert d’argent, le paiement de factures et de commerçants, la recharge de crédit téléphonique.

