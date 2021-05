La BMCI lance l’application mobile Marsvi, alimentée par TagPay.

Dans le but de fournir des services financiers numériques supplémentaires à ses clients, la Banque mauritanienne pour le commerce international (BMCI) a collaboré avec TagPay pour déployer sa banque numérique Masrvi.

La banque a été lancée en avril et devrait répondre aux besoins bancaires des Mauritaniens en fournissant des services bancaires sécurisés et accessibles dans tout le pays via les réseaux mobiles.

La BMCI a déclaré que Masrvi lui permettait de fournir à ses clients des produits et services bancaires sécurisés, simples, rapides et faciles d’accès qui peuvent être adaptés à leurs besoins.

Selon la banque, Masrvi sera accessible à toute personne possédant un téléphone portable, quel que soit le réseau mobile qu’elle utilise. Les consommateurs peuvent télécharger l’application mobile Marsvi pour commencer à traiter avec la banque. Cela leur permettra d’ouvrir un compte bancaire numérique.

Les consommateurs peuvent effectuer plusieurs types de transactions sur l’application mobile, y compris le retrait, le dépôt et le transfert d’argent, le paiement des factures et des détaillants, et la recharge du crédit téléphonique.

Le président de BMCI, Moulay Abbas, a déclaré qu’en tirant parti du Core Banking System de nouvelle génération TagPay et de l’expertise des projets de ses équipes, ils ont pu lancer leur application numérique en un temps record.