La Chambre de Commerce Santa Cruz de Tenerife dispense une formation

Santa Cruz de Tenerife – 02 · 01 · 21

La Chambre de commerce de Santa Cruz de Tenerife a donné un cours de formation à l’entrepreneuriat en ligne en Mauritanie. Etant le premier cours de formation dispensé virtuellement par la Chambre de commerce avec un pays africain, ce qui ouvre des possibilités de développement de ce type de formation dans le futur.

Cette action découle de l’accord que la Chambre de Commerce de Santa Cruz de Tenerife a signé avec la Chambre d’Espagne en juin dernier pour apporter appui technique du projet de formation professionnelle en Mauritanie, «Formaemplois», de Santa Cruz de Tenerife, financé par des fonds européens, FEDER, dans le cadre du programme Archipel, et dont les principaux partenaires sont la Chambre d’Espagne et la Chambre de Mauritanie.

Le projet vise à dispenser une formation professionnelle en Mauritanie dans des domaines tels que la construction, (concernant l’eau et l’électricité), les énergies renouvelables, le froid industriel lié à la pêche, ainsi que l’entrepreneuriat, afin de soutenir les entrepreneurs et la création de nouvelles entreprises dans le pays africain. Toutes ces formations seront dispensées par des entreprises et institutions des îles Canaries, puisqu’en plus de la Chambre de Tenerife en termes de gestion technique, la Chambre de Gran Canaria collabore également. L’objectif du projet est, tout d’abord, de travailler sur la formation en Mauritanie, afin de promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat dans le pays, comme moyen de développement et de lutte contre l’émigration. Et deuxièmement, pour la Chambre de Commerce, il est important de valoriser les connaissances qui existent aux Canaries afin de devenir une référence en matière de formation vis-à-vis des pays voisins. Il vise ainsi à encourager les institutions et les entreprises à proposer des formations en Mauritanie, et ainsi favoriser l’internationalisation de Tenerife vers le continent africain.

Un consultant canarien, Fernando Weyler, a enseigné le premier cours de formation à l’entrepreneuriat pour un groupe de formateurs mauritaniens dans ce domaine, dispensé en français. Dans le même temps, une autre action de formation sera organisée prochainement pour les étudiants mauritaniens qui ont un projet entrepreneurial.

A cette occasion, et en raison des difficultés engendrées par la crise sanitaire, le cours n’a pu se faire en personne, comme initialement prévu, et a été dispensé virtuellement. Une expérience qui a suscité un grand intérêt car c’est la première fois que les chambres de commerce proposent une formation en ligne avec un pays africain, ce qui ouvre un éventail de possibilités futures dans ce domaine.