La Chine fera un don de vaccins anti-COVID-19 à la Mauritanie, annonce l’ambassade chinoise.

Le gouvernement chinois offrira à la Mauritanie des vaccins anti-COVID-19 produits dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération sino-mauritaniennes, a annoncé jeudi l’ambassade de Chine en Mauritanie.

L’ambassade de Chine en Mauritanie a affirmé, dans un communiqué, être en étroite coordination avec les autorités mauritaniennes pour que ce lot de vaccins chinois soit transporté et mis en utilisation en Mauritanie le plus vite possible.

La partie chinoise est prête à aider la Mauritanie à importer plus de vaccins chinois afin d’augmenter sa capacité de prévention et de contrôle de la pandémie et de protéger mieux la santé du peuple mauritanien, a indiqué l’ambassade de Chine.

« En menant une coopération internationale en matière de vaccins, la Chine honore ses engagements en mettant toujours effectivement en œuvre la déclaration importante du président Xi Jinping visant à faire des vaccins chinois un bien public mondial et à promouvoir l’accessibilité et l’abordabilité des pays en développement », a souligné l’ambassade de Chine en Mauritanie.

La Chine continuera à travailler avec toutes les parties, y compris la Mauritanie pour renforcer la coopération en matière de vaccins, afin d’apporter davantage de contributions chinoises à la construction d’une communauté de santé pour tous et à la victoire finale de la lutte mondiale contre la pandémie, indique le communiqué.

A ce jour, la Mauritanie compte 17.179 cas positifs au coronavirus, dont 439 décès et 16.524 guérisons.

Source: Agence de presse Xinhua