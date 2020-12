La conférence des présidents de l’Assemblée Nationale a tenu aujourd’hui, lundi, une réunion, sous la présidence de M. Cheikh Ould Baya, président de l’Assemblée Nationale et en présence de M. Lemrabott Ould Bennahi, ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, au cours de laquelle la Conférence des présidents a transmis deux projets de loi aux commissions techniques spécialisées.

Les deux projets de loi concernent les associations, les organismes et les réseaux, et à l’annexe portant sur la révision du programme contractuel conclu entre l’État mauritanien et la Société Nationale d’Aménagement Agricole et des Travaux (SNAAT) pour la période (2019-2021).