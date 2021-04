La DG de l’Agence de promotion des investissements reçoit une délégation IFC

La DG de promotion des investissements reçoit une délégation de la société internationale d’investissement.

La directrice de l’agence de promotion des investissements en Mauritanie, Mme Aissata Lam, a reçu, mercredi, à Nouakchott, une délégation de la Société Financière Internationale IFC présidée par Mme.Josiane Kwenda représentant pays au sein de l’institution.

La rencontre a porté sur les voies et mécanismes de soutien que l’institution pourrait apporter à l’agence ainsi que le portefeuille de projets de coopération entre les secteurs public et privé, de même que les modalités de soutien technique, en vue de diversifier et d’améliorer ce portefeuille en adéquation avec les besoins nationaux en matière de développement, de plans et de stratégies de promotion de l’investissement en Mauritanie.

Ont assisté à cette réunion de travail M. Ezzedine Ould Daddah, chargé de mission au Ministère des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, Mme Fatimetou Mint Horma, conseillère chargée du secteur privé, de M. Ahmedou Saleck Ould Beyah, directeur général des partenariats entre le secteur public et le secteur privé au sein du même département et de M. Ahmed Ould Khatri, directeur général adjoint de l’agence de promotion des investissements en Mauritanie.

À propos d’IFC

La Société financière internationale (IFC) est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents.

Au sein du Groupe de la Banque mondiale, IFC a pour mission de promouvoir le développement économique et améliorer les conditions de vie des populations en favorisant l’essor du secteur privé dans les pays en développement.

Elle oeuvre à créer de nouveaux marchés, en mobilisant d’autres investisseurs et en partageant son expertise en particulier pour les personnes les plus pauvres et vulnérables. Son action contribue à la réalisation du double objectif du Groupe de la Banque mondiale visant à mettre fin à l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée.