La discrimination qui nous frappe durement avait – et a toujours – cours écrit Samba Thiam

Samba Thiam, le Président des FPC décrit et analyse la discrimination en Mauritanie, de même que ses manifestations dans différents domaines. A cœur ouvert, il explique comment la discrimination se manifeste dans son contexte actuel juridique et sociopolitique tout en mettant en évidence l’effondrement progressif et désastreux dans une Mauritanie qui demeure « cabrée » sur la question des langues nationales. «Bref, la descente aux enfers continue de plus belle, par tous les moyens, dans la voie de l’assimilation, à marche forcée ! …», ce message franc fait la part belle du chauvinisme qui vise à séparer un groupe humain des autres.

La discrimination qui nous frappe durement avait – et a toujours – cours dans les médias, l’Administration , l’enrôlement , la Justice , dans les école d’excellence et toutes ces Ecoles spéciales ( l’Ecole de la magistrature , l’Ecole aéro-navale, l’Ecole de médicine, l’Ecole polytechnique, l’Ecole des mines, l’Ecole des officiers , le Prytanée militaire ,) toutes monocolores . L’Université, en voie d’arabisation, pousse dehors des Professeurs de formation francophone. Les Examens et Concours et les chapelets des nominés en conseils des ministres viennent boucler la boucle! Depuis quelque temps cependant, cette discrimination, à l’allure de provocations outrancières, prend des proportions et une tournure inquiétantes, graves.

Récemment le Professeur Gourmo Lo, Vice président de l’UFP a subi une humiliation –qu’il a lui-même rapportée- : Sommé de s’exprimer en arabe s’il ne voulait pas voir sa voiture immobilisée par des agents de la circulation …l’incident passa presque inaperçu, sans susciter aucune protestation sérieuse. IL avait été précédé par celui d’un Député de la République (Sooninke) qui s’est vu refuser de déposer sa plainte dans un Commissariat de police parce que celle-ci était rédigée en français. Là aussi rien ! Pratique, du reste, qui avait déjà cours dans l’Armée nationale depuis quelques années, imposée aux officiers et soldats négro-africains qui seraient tentés de rédiger une demande en français, sous peine de subir des arrêts de rigueur…L’Armée parle arabe, et rien qu’arabe comme le secteur de la justice !

Ce type d’incident continua avec un ministre de la République-Mr Kane – qui, face aux parlementaires se vit rabroué, bruyamment, par un énergumène s’opposant vivement à ce qu’il s’exprimât en Français ! Pour la première fois on note zéro admis à l’ENS et à l’ENI, en filière français…On invoque pour justifier l’échec la baisse de niveau, comme si celle-ci épargnait la filière arabophone!!!

Que dire, sinon que ces faits parlent d’eux-mêmes et que nous assistons, de facto, à l’extinction progressive et programmée de la langue française, sans transition ! Comme pour ôter rapidement et définitivement le pain de la bouche de ceux qui en usent comme langue de travail. Extinction programmée, sans que rien ne soit fait, en retour, pour la promotion des autres langues nationales pulaar, sooninke, wolof !

L’aile chauvine de l’élite arabo-berbère, sourde et aveugle , dénie toute valeur aux langues nationales pulaar , soninké et wolof, et freine des quatre fers ; elle continue de se cramponner, obstinément, au projet funeste de l’assimilation, sans en mesurer tous les dangers sur notre coexistence pacifique .Refusant de voir qu’à côté , il y a officialisation du berbère ( l’Amazigh) par le Maroc et l’Algérie , depuis déjà quelques années . La France, aujourd’hui, vient de surmonter ses résistances jacobines ancestrales en s’engageant dans la voie de ‘’ la préservation et de la promotion des langues régionales ‘’. La Mauritanie, seule, reste encore cabrée sur cette question.

En lieu et place de la rupture attendue et souhaitée après l’ère Aziz, nous assistons plutôt, hélas, à une continuité du Système… le Danseur et le style ont changé certes, mais non la musique… C’était peut-être là le sens du coup de gueule de Maouloud, en conférence de presse ?

Bref, la descente aux enfers continue de plus belle, par tous les moyens, dans la voie de l’assimilation, à marche forcée ! Sans susciter, quasiment, la moindre réaction de la part de ‘’nos frères utérins ’’ Arabo-berbères, plus soucieux de compatir avec leurs frères de Palestine… Aucune indignation compatissante à nos douleurs , à l’exception d’une infime minorité d’hommes et de femmes, justes et honnêtes , au courage téméraire … Mais le plus déroutant dans tout ça demeure ce silence même des victimes – directes ou collatérales , internes ou externes – comme frappées d’hébétude, perdant jusqu’à la capacité à s’indigner !

La coupe est pleine d’un présent amer d’injustices et de l’avenir confus … Ces mauritaniens Justes se doivent de se lever et sonner l’alerte, pour dire que la voie choisie, jusqu’es-là, est dangereuse et ne menait nulle part, afin de jouer leur ‘’ rôle d’alerte au danger ‘’ qui sied aux intellectuels, comme dirait P Bourdieu !

‘’Si l’on ne peut vivre ensemble qu’au prix de l’oppression à l’égard d’une composante, c’est une position pas raisonnable et qui, surtout, n’est pas tenable’’, rappelait feu Yehdih. .

Samba Thiam

Pr des FPC

31 Mai 2021