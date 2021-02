La Fondation Zayed met en œuvre des projets en Mauritanie

NOUAKCHOTT, 10 février 2021 (WAM) — Une délégation de haut niveau de la Fondation caritative et humanitaire Zayed, conduite par le directeur général de la Fondation, Hamad Salem ben Kardous Al Ameri, est actuellement en visite en Mauritanie, dans le cadre des programmes et projets caritatifs et humanitaires lancés par la fondation dans les pays amis.

Dans sa déclaration à l’agence de presse des Emirats (WAM), le directeur du département des programmes et projets, Dr. Ibrahim Al Zaabi, a souligné que la fondation vise à aider les Mauritaniens à mettre en œuvre des projets caritatifs qui amélioreront la vie des segments vulnérables de la communauté.

La Mauritanie est l’un des pays prioritaires de la fondation, qui a donc décidé de creuser plusieurs puits dans des zones défavorisées et de mettre en œuvre plusieurs projets qui amélioreront les services publics, notamment la construction d’écoles, a-t-il ajouté.

La fondation a réalisé six puits artésiens dans différentes régions de Mauritanie et détermine actuellement les zones qui ont besoin de projets sociaux, tels que la construction de mosquées et d’écoles, a-t-il ajouté, notant qu’elle prévoit actuellement de construire un centre complet pour servir plus d’une zone.

