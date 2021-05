La Francophonie désigne Ould Abdallah comme Envoyé spécial au Tchad

Dans un Communiqué de presse, rendu public mercredi 5 mai, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) , via la Secrétaire générale de la Francophonie, désigne Ahmedou Ould Abdallah en qualité d’Envoyé spécial au Tchad.

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a désigné Ahmedou Ould Abdallah de la République Islamique de Mauritanie, en qualité d’Envoyé spécial pour le suivi de la situation au Tchad.

Cette désignation s’inscrit dans le cadre des initiatives de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour accompagner le processus de transition engagé au Tchad.

M. Abdallah conduira, dans les prochains jours, une délégation de haut niveau de la Francophonie qui se rendra à N’Djamena à l’effet de prendre attache avec les nouvelles autorités ainsi qu’avec les acteurs politiques et sociaux tchadiens.

L’Envoyé spécial de la Secrétaire générale œuvrera en coordination avec les partenaires internationaux, notamment l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) dans le but de contribuer à une gestion apaisée, consensuelle et inclusive de la transition.

Les conclusions de sa mission seront examinées par le Conseil permanent de la Francophonie (CPF).

M. Ahmedou Ould Abdallah est ancien Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République Islamique de Mauritanie. Il a occupé de très hautes fonctions dans Ia diplomatie multilatérale, principalement au sein des Nations unies où il fut en particulier Représentant spécial du Secrétaire général au Burundi et en Somalie ainsi que Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et chef du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA).

Senego