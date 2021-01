La gendarmerie disperse violement un sit-in à Tivirit

La gendarmerie disperse violement un sit-in des habitants de Tivirit

La gendarmerie a dispersé violemment , samedi soir, un sit-in pacifique organisé par les habitants de Tivirit pour protester contre un dépotoir d’ordure de Nouakchott, la plus grande ville du pays.

Les habitants du village de « Tiverit » (25 kilomètres à l’est de la capitale Nouakchott) ont organisé un sit-in pacifique ouvert pour protester contre la réouverture d’une décharge près de leur village, qui, selon eux, leur cause de graves problèmes de santé et menace leur environnement.

Les autorités avaient précédemment fermé la décharge il y a deux mois, à la suite des protestations des habitants , mais la municipalité de la capitale et les entreprises de nettoyage et de collecte des ordures sont revenues utiliser la décharge il y a une semaine.

Les autochtones sont revenus pour protester. Le recours à la violence et à la force à leur encontre a suscité une condamnation et une controverse généralisées sur les réseaux sociaux.

Le maire de la municipalité «Al-Arya», à laquelle appartient le village, Mohameden Ould Amghar, a fermement condamné ce qu’il a qualifié de «la répression violente que les habitants du village de Tifrit ont subie ce soir dans sa municipalité».

«Je condamne cette injustice au plus haut niveau et j’exige qu’il y mette fin», a déclaré Ould Amghar dans un communiqué de presse.

Le maire a ajouté que « les manifestants pacifiques ont été réprimés par certains elements de la gendarmerie, ce qui est un acte qui ne peut être toléré ».

Il a appelé les autorités compétentes à condamner l’oppression et l’injustice auxquelles les villageois sont exposés, soulignant que leur seule demande, est de fermer la décharge et qu’elle doit être satisfaite dans les plus brefs délais.

Un comité presidé par le ministre de l’intérieur et comprenant les walis a été formé pour résoudre cette crise.