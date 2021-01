La longue lutte des sahraouis pour les droits nationaux.

La plupart des médias ignorent la violation par le Maroc d’un cessez-le-feu de 1991 avec une incursion militaire au Sahara occidental. TOBY SHELLEY met en lumière un territoire occupé oublié dont le peuple se prépare pour une autre longue guerre

Le 13 novembre, la guerre a repris au Sahara Occidental, même si la plupart des gens l’auront manquée.

Il y a eu une panne de courant de la part de la puissance occupante – le Maroc – et les médias du précédent régime colonial – l’Espagne – ont également évité l’histoire.

Le point de déclenchement a été une incursion militaire marocaine dans une zone démilitarisée entre le Sahara occidental et la Mauritanie, attaquant un campement de réfugiés sahraouis protestant contre le Maroc posant une autoroute à travers la bande de terre pour faciliter une augmentation massive du trafic commercial transportant des produits pillés dans le gros occupé. du Sahara occidental vers le sud et les prises de poissons de l’UE vers le nord. Le passage de Guerguerat a longtemps été un point de tension.

Il y a quatre ans, l’ONU a promis une commission pour résoudre le problème. Cela n’a rien fait.

Le régime de Rabat a tiré la conclusion appropriée et a rompu les termes de l’accord de cessez-le-feu de 1991 avec le Front Polisario des Sahraouis, en envahissant la bande frontalière.

En réponse, une nouvelle génération de guérilleros du Polisario a lancé une série d’attaques contre le mur défensif de 1 600 milles du Maroc. Ces attaques se sont poursuivies chaque jour depuis.

Ne vous y trompez pas, l’invasion de Guerguerat était importante en soi. La traversée permet aux entreprises marocaines et européennes d’augmenter leurs profits grâce à l’occupation du Sahara occidental.

Elle menace l’indépendance de la Mauritanie affaiblie, déstabilisant ainsi davantage l’ensemble du Maghreb et du Sahel, déjà sous l’impact de la guerre en Libye, des insurrections islamistes dans les régions, de la pauvreté enracinée et du Covid-19.

Mais la violation du cessez-le-feu n’était que la goutte d’eau. Après la mort du dictateur Franco en 1975, l’Espagne s’est retirée du Sahara occidental, cédant l’essentiel du territoire au Maroc et une tranche à la Mauritanie, malgré une décision de la Cour internationale de justice selon laquelle aucun des deux ne revendiquait la souveraineté.

L’ONU a décidé que les habitants du territoire devaient déterminer leur propre avenir. Dans l’intervalle, le Maroc a envahi, déclenchant la résistance des guérilleros du Polisario.

La majeure partie de la population sahraouie s’est retrouvée dans des camps de réfugiés en Algérie, le reste ayant subi une occupation brutale.

Le cessez-le-feu de 1991 reposait sur un référendum d’autodétermination devant avoir lieu dans les six mois. Trente ans plus tard, les sahraouis attendent toujours.

Il n’y a pas eu de référendum parce que le conseil de sécurité de l’ONU s’est constamment plié à l’obstruction du Maroc, sachant que son mentor – la France, membre permanent – opposerait toujours son veto à toute démarche visant à promouvoir les droits nationaux sahraouis.

Même un plan révisé élaboré par l’ancien secrétaire d’Etat américain James Baker a été rejeté par Rabat, après avoir été accepté par le Polisario.

Cela fait près de deux ans qu’un envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU est en place pour examiner les motions visant à favoriser un règlement.

La force de maintien de la paix de l’ONU est la seule mission d’après-guerre froide à ne pas avoir de mandat en matière de droits de l’homme.

Pour les sahraouis, la situation est désastreuse. Les 165 000 réfugiés dans les camps souffrent de niveaux croissants de malnutrition infantile, d’inondations dévastatrices en hiver et de températures de 50 ° C en été.

Sans surprise, beaucoup cherchent un avenir dans les pays voisins ou en Europe. Il n’est pas surprenant non plus que la clameur en faveur d’un retour au conflit armé monte depuis des années.

Dans le territoire occupé, un mouvement courageux de défense des droits civiques qui a vu le jour dans les années 1990 a poursuivi sa lutte même après le camp de protestation de Gdeim Yzik en 2010 – identifié par Noam Chomsky comme la première itération du printemps arabe – a été brisé par des arrestations massives et des passages à tabac. .

Dix-neuf militants ont été condamnés par un tribunal militaire à 20 ans de prison à vie. Depuis la rupture du cessez-le-feu, la répression s’est intensifiée et il y a de réelles craintes que le Maroc ne déclenche des pogroms.

Depuis l’invasion, le Maroc a colonisé le Sahara occidental, de sorte que la population indigène est désormais largement dépassée par les colons subventionnés, souvent issus des bidonvilles gênants du nord du Maroc.

Outre les visions nationalistes de droite d’un Grand Maroc intégrant le Sahara occidental, la Mauritanie et certaines parties de l’Algérie et du Mali, l’un des principaux motifs de l’invasion était de saisir les réserves de phosphate du territoire dans le but de faire du Maroc l’équivalent en engrais de l’Arabie saoudite dans le pays. marché pétrolier.

Depuis, l’exploitation du Sahara Occidental s’est ramifiée dans la pêche, l’exploration pétrolière et gazière, voire la vente de son sable aux stations balnéaires espagnoles.

Plus récemment, son rayon de soleil a été volé pour les fermes de panneaux solaires, la production de tomates et les destinations touristiques. Inévitablement, le capital étranger est actif. La liste des coupables est longue.

Des exemples sont Mitsui, Enel, General Electric, GDF Suez, Total, Siemens. Les autocraties arabes du Golfe se lancent également dans l’acte. On y trouve les sociétés britanniques Cairn Energy et International Power.

Tesco et Morrisons admettent avoir vendu des tomates produites à Dakhla et les avoir mal étiquetées comme marocaines.

Il y a des points d’interrogation sur le poisson en conserve, les haricots verts et les courgettes labellisés au Maroc de certains supermarchés britanniques.

Pour plus d’informations sur le pillage, consultez l’excellent site Web de Western Sahara Resources Watch .

Le mouvement de solidarité a eu un certain succès dans la lutte contre le vol. Une cargaison de phosphate a même été saisie par les tribunaux sud-africains en 2017.

Les militants néo-zélandais ont fait un piquet de grève l’an dernier pour protester contre les importations de phosphate volé et le fonds de pension du gouvernement norvégien a exclu certaines entreprises d’engrais de son portefeuille en raison de leur achat de phosphates du Sahara occidental.

Les États membres de l’UE sont déterminés à ce que leurs flottes de pêche continuent de travailler dans les eaux sahariennes sans aucun bénéfice pour le peuple sahraoui et le Polisario les conteste actuellement devant les tribunaux.

Boris Johnson a un accord «prêt pour le four» avec le Maroc qui refléterait l’accord de l’UE, offrant aux entreprises britanniques une couverture pour l’exploitation du Sahara occidental.

Ceci est susceptible d’être contesté devant les tribunaux par la Campagne du Sahara Occidental.

Après la reprise du conflit armé en novembre, le président sortant Donald Trump a fait le dernier de ses actes de diplomatie transactionnelle dans un accord à trois entre les États-Unis, le Maroc et Israël.

En échange de la reconnaissance marocaine de l’État sioniste, les États-Unis et le régime de Tel Aviv ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Le fait que cette décision soit contraire au droit international importait peu aux parties.

Les entreprises israéliennes vont bientôt s’empiler au Sahara occidental et les entreprises marocaines en Israël.

Trump a conclu un accord entre des parties bien assorties – les similitudes entre l’occupation du Sahara occidental et les territoires palestiniens sont évidentes.

Même si l’administration Biden révoque la reconnaissance américaine du contrôle du Maroc sur le Sahara occidental, le mariage entre Rabat et Tel Aviv durera.

Pendant ce temps, les sahraouis se préparent à une autre longue guerre. Ils ont appris que les droits ne sont accordés que lorsqu’ils sont gagnés.

Ils font face à un ennemi formidablement armé, doté des armements et des équipements de surveillance les plus récents des États-Unis, de l’UE, d’Israël et de certains États arabes.

Ils sont en infériorité numérique et en armes. Mais ils étaient dans la dernière guerre, dans laquelle ils étaient invaincus.

Le moral et l’artisanat du désert de leurs combattants les ont vus débarquer coup après coup sur l’armée marocaine de conscrits en lambeaux, l’accord de paix qu’ils ont remporté trahi dans la salle de conférence du Conseil de sécurité de l’ONU.

Toby Shelley est l’auteur de Endgame in the Western Sahara (Zed Books) et est membre du comité de la Western Sahara Campaign ( www.smalgangen.org ).

Source : Morning Star, 29 jan 2021 via Plan de paix au Sahara Occidental