La Mauritanie a fermement condamné l’attaque terroriste contre l’aéroport d’Aden, au sud du Yémen, qui a fait 26 morts et 60 blessés, dont certains grièvement.

Dans un communiqué publié jeudi soir par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’extérieur, dont copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information, le ministère a déclaré que l’attaque terroriste contre l’aéroport d’Aden est un acte lâche qui vise la sécurité et la stabilité du peuple yéménite et qui sape les efforts de la communauté internationale.

Le communiqué rappelle la position ferme et solidaire de la Mauritanie à l’égard du gouvernement de la République sœur du Yémen dans ses efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité de ce pays frère.