La Mauritanie affirme son appui constant au Royaume d’Arabie Saoudite

Dernières infos Mauritanie

La Mauritanie a exprimé son appui constant au rôle central que joue le Royaume d’Arabie Saoudite aux plans régional et international, au service de la paix et du développement.



Elle fait entièrement confiance dans la justice saoudienne et dans les mesures qu’elle prend pour que la justice suive son cours, selon un communiqué rendu public, samedi, par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur dont une copie est parvenue à l’AMI.



Voici le texte intégral de ce communiqué:



» La République Islamique de Mauritanie, après avoir pris connaissance du communiqué rendu public hier par le ministère des Affaires étrangères au Royaume d’Arabie Saoudite frère, soutient ce qui est contenu dans ledit communiqué et affirme son appui constant au rôle central que n’a cessé de jouer le Royaume aux plans régional et international au service de la paix et du développement.



Tout en condamnant de nouveau ce crime odieux, la Mauritanie renouvelle son entière confiance dans la justice saoudienne et dans les mesures qu’elle prend pour que la justice suive son cours« .