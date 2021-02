La Mauritanie cherche un vaccin anti-Covid-19 pouvant être conservé entre -20° C et 8° C, ce qui conviendrait nettement mieux à son climat chaud et à sa température moyenne annuelle de30° C, a indiqué le directeur général de la santé publique, Sidi Ould Zahaf.

Selon les autorités sanitaires, les types de vaccin exigeant une conservation en dessous de -20° C ont un coût logistique «élevé» et «nécessitent du temps» pour les acheminer vers des populations dispersées sur un territoire vaste de 1 030 700 km². «Il y a surtout toute la question de destruction de la logistique, après. Toute conservation comprend aussi des produits toxiques. Et s’en débarrasser ne sera pas une mince affaire», a ajouté le directeur général.

lexpressiondz.com