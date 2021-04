La République islamique de Mauritanie a annoncé sa solidarité avec le Royaume hachémite frère de Jordanie face à tout ce qui pourrait porter atteinte à son unité.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, dont l’Agence mauritanienne d’information a obtenu copie dimanche, il est souligné que la stabilité de la Jordanie constitue l’une des garanties les plus importantes pour la stabilité de la région dans son ensemble.

Voici le texte de ce communiqué:

«Suite aux événements malheureux dont le Royaume hachémite de Jordanie a été le théâtre d’aujourd’hui, la République islamique de Mauritanie déclare son adhésion à la stabilité, la sécurité et la sûreté de la Jordanie, et sa solidarité avec elle face à tout ce qui peut affecter son unité et le choix de ses habitants. Elle déclare également son soutien au peuple frère jordanien sous la direction de Sa Majesté le Roi Abdallah II bin Al Hussein, soulignant que la stabilité de la Jordanie constitue l’une des garanties les plus importantes pour la stabilité de la région dans son ensemble».