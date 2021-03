La Mauritanie et l’Ethiopie se qualifient pour la CAN 2022

La Mauritanie a gagné. « C’est le moins que l’on puisse dire après notre brillante qualification ce mardi en Centre-Afrique dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. Avec une victoire étriqué (1-0), un but du dernier renfort, Adama Kamara, qui va certainement ouvrir la voie à d’autres joueurs professionnels, nous avons obtenu notre ticket. Le deuxième consécutif pour la CAN aux grandes oreilles. Que dire de plus sauf vive les Mourabitounes, le travail continu », rapporte notre confrere, Mohamed Feily sur sa page facebook..

L’Éthiopie perd 3-1 contre la Côte d’Ivoire déjà qualifiée à Abidjan après 80 minutes lorsque l’arbitre ghanéen s’est effondré et que l’équipe visiteuse ait refusé de continuer sous le quatrième officiel, un Ivoirien.

L’Ivoirien était un remplaçant d’un avant-match tardif et après le retrait de l’arbitre d’origine du Ghana, ce qui a conduit son compatriote à être promu quatrième arbitre pour le match.

L’arbitre Charles Bulu a été soigné au stade national avant d’être transféré à l’hôpital.