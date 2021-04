La Mauritanie ‘’ immobile à grands pas’’…Par Samba Thiam

La Mauritanie ‘’ immobile à grands pas’’…

Les rideaux viennent de tomber sur le ‘’ Dialogue de l’Entente Nationale’’ à Bamako.

Après le Maroc et lingerie, le Mali vient, à travers ses assises , d’emprunter le chemin de la réconciliation ; en choisissant de reconnaître les problèmes , de les discuter, pour leur trouver une juste solution, autant que faire se peut ; sur la base d’une triptyque : Unité , Réconciliation , Paix …



Maliens , Marocains et Algériens ont pris conscience de l’ identité plurielle de leurs pays respectifs, reconnu la réalité du ‘’mal vivre-ensemble ’’ , compris donc enfin la nécessite de faire place à leur composante nationale berbère… La Mauritanie , seule , poursuit sa fuite en avant face au problème d’unité nationale, de cohabitation …

Et l’élite , lucide, pour l’essentiel, observe et ne dit rien…

Une Mauritanie immobile , à la stabilité menacée , face aux grands défis nationaux ; immobile à grands pas dans du Faux . Faux diplômes , faux titres fonciers, faux permis de construire, faux permis de conduire, fausses étiquettes , faux en écritures, fantaisistes et abusives interprétations de la loi …Bref, rien que du faux , du semblant , une histoire falsifiée , la loi tournée en dérision et le désordre partout !

Et l’élite consciente observe, toujours sans rien dire, si elle n’y pousse…



Nous nous comportons comme si nous ne désirons pas que ce pays change positivement ; comme si nous ne voulions pas qu’il évolue et se modernise , à l’image du Maroc , de l’Algérie ou de la Tunisie . Chacun laisse faire , s’il ne contribue, par lui-même, à le maintenir dans l’arriération …Un Pays figé sur un passé ressassé et encensé mais hélas archaïque…! ‘’ Ne remuez pas trop autour du tronc illustre , vous risquez de trouver un monceau de détritus’’, disait H de Balzac ! On pourrait en dire autant de nos passés…

Les Pays précités, peut-être, nous montreront-ils un jour le chemin, dans la prise à bras le corps des problèmes , sans déni ; en nous indiquant ce que signifie l’Ordre , le sens de l’Etat , en nous inspirant le style et la classe de la place-Carthage et la Corniche d’Alger… si toutefois nous désirons changer …



Samba Thiam